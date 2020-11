Formule 1

Formule 1 : Ricciardo pousse un énorme coup de gueule après l’accident de Grosjean !

Publié le 30 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Victime d’un terrible accident ce dimanche au départ du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean s’en est sorti miraculeusement. Si le pilote français se porte heureusement bien, Daniel Ricciardo s’est dit choqué de la diffusion des images de l’accident.

Le Grand Prix de Bahreïn a bien failli être le théâtre d’un drame. Dès le départ de la course, Romain Grosjean, percuté par Daniel Kvyat, a vu sa monoplace coupée en deux par les barrières de sécurité. Sorti des flammes au bout de 28 secondes, le pilote ne souffre heureusement que de brûlures aux mains, sauvé par le halo. Si le Grand Prix a pu reprendre une heure après, et a été remporté presque dans l’indifférence par Lewis Hamilton, certains pilotes ont vécu la journée en état de choc. À l’issue de la course, Daniel Ricciardo est apparu en colère face à la diffusion massive des terribles images, dans des propos rapportés par NextGen Auto.

« Nous n’avions pas besoin de voir ça aujourd’hui »