Formule 1

Formule 1 : Haas en dit plus sur l’état de Romain Grosjean

Publié le 29 novembre 2020 à 21h35 par B.C.

Victime d’un grave accident lors du Grand Prix de Bahreïn ce dimanche, Romain Grosjean passera la nuit à l’hôpital mais se sent bien d’après le patron de Haas, Günther Steiner.

Spectaculaire est un mot encore trop léger pour décrire l’accident de Romain Grosjean ce dimanche. Au départ du Grand Prix de Bahreïn, le Français a perdu le contrôle de sa monoplace qui a violemment heurté les barrières de sécurité. La voiture du Français, coupée en deux, s’est ensuite enflammée tandis que Grosjean était encore à l’intérieur. Par miracle, le pilote Haas réussira à sortir presque indemne quelques secondes plus tard, avec des brûlures aux mains et aux chevilles, et de possibles fractures aux côtes selon Gunther Steiner, qui a pris la parole quelques minutes après le crash. De nouveau interrogé sur l’état de Romain Grosjean ce dimanche soir, le patron de Haas a apporté des nouvelles rassurantes.

« Il m’a dit qu’il se sentait bien »