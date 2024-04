La solution est dévoilée pour régler ce flop au PSG

Alexis Brunet

Mais qu'arrive-t-il à Randal Kolo Muani ? Alors que le Français était si performant à Francfort l'année dernière, il a en revanche beaucoup de mal au PSG cette saison. L'attaquant peine à se montrer décisif, et il semble distancé dans la hiérarchie de l'attaque parisienne. Si Luis Enrique veut essayer de retrouver le vrai Kolo Muani, cela passera essentiellement par du temps de jeu.

Dernièrement, Gonçalo Ramos a marqué de nombreux points au PSG. Le Portugais s'est montré très à l'aise à la pointe de l'attaque parisienne, avec notamment un doublé inscrit contre l'OL. Cela prouve donc que le club de la capitale ne s'est pas trompé, lorsqu'il a décidé de recruter officiellement l'ancien joueur du Benfica Lisbonne, contre un chèque de 80M€.

Kolo Muani est derrière Ramos dans la hiérarchie

Les bonnes performances de Gonçalo Ramos ne font pas les affaires de Randal Kolo Muani. Car pendant que le Portugais brille, le Français lui peine à se montrer décisif. Contre Lorient, l'ancien Nantais est entré à la 62ème minute, et il n'a pas réussi à faire grimper ses statistiques, malgré une grosse occasion. Cela explique donc pourquoi Ramos est devant Kolo Muani dans la hiérarchie des attaquants au PSG.

Mercato - PSG : Coup de théâtre, un accord est annoncé pour ce transfert à 60M€ https://t.co/53Kfg2z9xy pic.twitter.com/JbbCcFYWG4 — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

Kolo Muani a besoin de temps de jeu