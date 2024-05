Mercato - PSG : Un plan à 200M€ pour oublier Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Eliminé de la Ligue des Champions aux portes de la finale, le PSG se projette déjà sur la saison prochaine. Et sur le banc du club de la capitale, Luis Enrique va devoir régler un gros casse-tête puisqu’il faudra évoluer sans Kylian Mbappé. Comment oublier la star du PSG ? Des réponses devraient venir du prochain marché des transferts et on en saurait un peu plus sur les plans des Parisiens.

Ayant fait le choix de ne pas prolonger son contrat, qui expire en juin prochain, Kylian Mbappé dispute actuellement ses derniers matchs sous le maillot du PSG. D’ici peu, l’international français devrait s’envoler pour le Real Madrid, laissant alors un énorme vide au sein du club de la capitale. Alors que Luis Enrique a déjà commencé à préparer l’après Mbappé en se passant de sa star pour plusieurs matchs de Ligue 1, trouver une solution pour oublier le Français ne sera pas simple. Le PSG aurait tout de même des idées en tête et ce problème pourrait être résolu lors du mercato estival.

200M€ pour l’après Mbappé

Le départ du PSG promet visiblement un mercato XXL. En effet, selon les informations de L’Equipe , le départ du Français va permettre au club de la capitale économiser 200M€. Une somme qui sera réinvestie cet été pour aller chercher en priorité au moins un ailier, un milieu de terrain ainsi qu’un défenseur central. Le PSG ne voudrait d’ailleurs plus faire venir une superstar, préférant plutôt se concentrer sur de jeunes joueurs axés sur le collectif.

Osimhe, Leao, Kvaratskhelia…

A voir maintenant quels seront les joueurs recrutés par le PSG avec ces critères précis. Comme le précise le quotidien sportif, plusieurs noms seraient déjà cochés par la direction parisienne avec notamment Victor Osimhen, Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia et Bernardo Silva. De même, le cas Xavi Simons est un gros sujet pour le PSG puisque le Néerlandais, aujourd’hui prêté au RB Leipzig, pourrait être un renfort de poids pour Luis Enrique dans le secteur offensif.