Départ de Mbappé : Le PSG se loupe totalement au mercato

Pour cet été, le PSG a décidé de miser gros sur le remplaçant de Kylian Mbappé. Le club de la capitale a notamment identifié Victor Osimhen comme un potentiel successeur au Français. Mais les dirigeants parisiens se trompent peut-être vu l'abondance de joueurs en attaque et devraient se trouver une autre priorité.

Le PSG arrive à un tournant de son histoire récente. Après sept ans à Paris, Kylian Mbappé s'apprête à quitter le club de la capitale dans les prochaines semaines. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion de monde a de grandes chances de prendre la direction du Real Madrid.

Le PSG peut compter sur Gonçalo Ramos

Les dirigeants du PSG se sont donc mis à la recherche d'un joueur capable de remplacer Kylian Mbappé. Le nom de Victor Osimhen ressort avec insistance notamment. Mais d'après le journaliste Jonathan Johnson, qui s'est exprimé pour Caught Offside , le club de la capitale n'a pas besoin de recruter un grand attaquant en priorité, sachant que Gonçalo Ramos est déjà présent à Paris. « Avec le départ de Mbappé, il y a quelques joueurs que le PSG a regardés pour se renforcer en attaque, mais je pense que dans le même temps, comme nous l'avons vu du PSG en Ligue des champions cette saison, un nouvel attaquant n'est pas nécessairement une priorité. Goncalo Ramos a montré suffisamment de forme pour être l'homme de la situation en tant que numéro 9 du PSG. Il a montré qu'il pouvait marquer des buts, avec 14 réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. »

Le PSG possède de nombreux attaquants