Catastrophe pour un joueur de l’OM, Gasset a tout changé

Jean de Teyssière

En novembre dernier face au LOSC, la saison du capitaine de l'OM, Valentin Rongier, bascule. L'ancien Nantais est victime d'une fracture de la rotule du genou gauche. Un délai de rétablissement évoque un retour à la compétition en février 2024, mais sept mois plus tard, Rongier n'est toujours pas apte. Sa saison est terminée et Jean-Louis Gasset a bien aidé son joueur à récupérer cette blessure.

L'OM a perdu son capitaine sur blessure en novembre dernier et ne le retrouvera pas avant la fin de la saison. Valentin Rongier sera de retour durant l'été et l'histoire autour de sa blessure est assez rocambolesque.

«Il a conçu de la frustration en voyant cette convalescence s'étirer»

Dans son édition du jour, L'Équipe évoque la blessure de Rongier et ce quiproquo autour du délai de son retour sur le terrain : « Quand on dit à Valentin trois mois, c'est trois mois. Ce cartésien est attaché à ce délai. Et il a conçu de la frustration en voyant cette convalescence s'étirer. »

Gasset met en plus un suivi pour Rongier