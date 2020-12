Formule 1

Formule 1 : Le remplaçant de Romain Grosjean lui envoie un message fort !

Publié le 30 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Miraculeusement, Romain Grosjean est presque sorti indemne de son grave accident survenu lors du Grand Prix de Bahreïn, ce dimanche. Si le Français est d’ores et déjà forfait pour le prochain GP, son remplaçant a tenu à lui rendre hommage.

28 secondes dans les flammes, quelques brûlures aux mains et aux chevilles… Romain Grosjean s’en sort très bien. Après avoir violemment heurté une rambarde de sécurité lors du Grand Prix de Bahreïn ce week-end, le Français a eu beaucoup de chance de s’être tiré d’affaire aussi rapidement. La Haas de Grosjean ayant été coupé en deux sous l’impact. Bien sûr, Romain Grosjean ne pourra pas prendre part au prochain Grand Prix de Bahreïn, dimanche prochain. Alors que tout le paddock a tenu a salué le courage du Français (Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Max Verstappen), son remplaçant pour le prochain GP a également eu des mots émouvants.

« Nous sommes tous heureux que ses blessures soient mineures »