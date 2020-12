Formule 1

Formule 1 : Coup de tonnerre pour Lewis Hamilton !

Publié le 1 décembre 2020 à 9h35 par A.M.

Testé positif au Covid-19, Lewis Hamilton est contraint de déclarer forfait pour le Grand Prix de Sakhir ce week-end. Il sera probablement remplacé par Stoffel Vandoorne.

Engagé dans la course aux records, Lewis Hamilton vient de réaliser une saison exceptionnelle. En effet, déjà détenteur du record du nombre de poles positions, le Britannique a battu celui du nombre de victoires en Grand Prix. Un record qu'il ne cesse d'améliorer puisqu'il en est désormais à 95, ce qui lui a permis d'égaler le plus important en décrochant un septième sacre mondial, revenant à hauteur de Michael Schumacher. A deux couses de la fin de la saison, il est déjà assuré de ce titre. Et aujourd'hui, Lewis Hamilton doit se réjouir d'avoir fait le travail rapidement cette saison.

Hamilton forfait à Sakhir !