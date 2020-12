Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher a une énorme pensée pour son père !

Publié le 3 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Neuf années après que Michael Schumacher ait quitté la Formule 1, son fils, Mick, va à son tour découvrir la catégorie reine en 2021.

Il sera bien au volant d’une Haas l’an prochain. Mick Schumacher va bien monter dans le baquet laissé libre par Romain Grosjean en 2021. L’Allemand fera équipe avec Nikita Mazepin chez Haas. À 21 ans, le jeune Schumacher va découvrir la Formule 1 après avoir magnifiquement fait ses gammes dans les catégories inférieures. S’il ne rejoint pas l’écurie Ferrari, emblématique de son père, Mick Schumacher est bien décidé à lui rendre hommage de la meilleure des manières.

« C'est incroyable de pratiquer le même sport que mon père »