Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher s'enflamme pour son arrivée chez Haas !

Publié le 2 décembre 2020 à 11h35 par A.M.

Officiellement nommé pilote de Haas, Mick Schumacher ne cache pas son émotion à l'idée de faire ses débuts en Formule 1 la saison prochaine.

Tout le monde l'attendait, c'est désormais officiel, Mick Schumacher sera sur la grille de Formule 1 la saison prochaine. Longtemps pressenti pour prendre la succession de Kimi Räikkönen chez Alfa Romeo, le fils du septuple Champion du monde pilotera finalement une Haas en 2021. Toujours en course pour le titre de Champion de Formule 2, Mick Schumacher accompagnera donc Nikita Mazepin au sein de l'écurie américaine où ils remplaceront Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Face à cette nouvelle, le jeune pilote allemand cache difficilement son émotion et sa joie.

«Cela me laisse simplement sans voix»