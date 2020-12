Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton réagit à sa contamination à la Covid-19 !

Publié le 1 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

L’information est tombée ce mardi. Positif au Coronavirus, Lewis Hamilton ne pourra pas prendre le départ du Grand Prix de Sakhir. Sur ses réseaux sociaux, le Britannique a fait part de toute sa déception.

Coup de tonnerre sur le Grand Prix de Sakhir ! Vainqueur ce dimanche à Bahreïn, Lewis Hamilton ne pourra pas tenter de glaner une 6e victoire consécutive le week-end prochain. Le Britannique a été testé positif au Coronavirus, et a donc été placé en isolement pour une dizaine de jours. Un forfait qui n’aura aucune incidence sur le plan sportif, le pilote de Mercedes étant déjà titré depuis sa victoire à Istanbul. Sur son compte Twitter , le sextuple champion du monde n’a pas caché toute sa frustration de ne pouvoir concourir, mais a rappelé à ses fans que la prudence était de mise pour freiner la propagation du virus.

« Je suis dégoûté »