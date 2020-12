Formule 1

Formule 1 : Grande annonce pour Mick Schumacher !

Publié le 2 décembre 2020 à 9h35 par A.M.

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Mick Schumacher, en lice pour le titre de Champion de F2, fera ses débuts en Formule 1 la saison prochaine au sein de l'écurie Haas.

La famille Schumacher fait son retour en Formule 1. Huit ans après la retraite de Michael, septuple Champion du monde, c'est son fils, Mick, qui va tenter de prendre sa succession. Bien parti pour décrocher le titre en Formule 2 pour sa seconde saison dans la catégorie, le jeune allemand était pressenti pour débuter en F1 en 2021. Et c'est désormais officiel. Haas, qui a décidé de se séparer de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen, vient d'officialiser la nomination de Mick Schumacher pour la saison prochaine qui fera équipe avec un autre actuel pilote de F2, Nikita Mazepin. Günther Steiner, directeur de l'écurie américaine, a officialisé la nouvelle.

