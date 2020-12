Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc revient sur le terrible accident de Grosjean

Publié le 3 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors qu'il avait aperçu la boule de feu suite à l'explosion de la Haas de Romain Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn, Charles Leclerc a avoué qu'il avait craint le pire pour son compatriote.

L'effroyable accident de Romain Grosjean n'a laissé personne insensible au sein du monde de la Formule 1, rappelant notamment celui dans lequel Nikki Lauda avait miraculeusement survécu. Lors du premier tour du Grand Prix de Bahreïn ce dimanche, le pilote français a en effet été victime d'un incroyable accident à la suite d'un accrochage avec Daniel Kvyat, pilote d'AlphaTauri. Perdant le contrôle de sa Haas, la monoplace du français s'est écrasée sur un rail de sécurité, prenant immédiatement feu. Une scène qui a notamment été aperçue par George Russell dans ses rétroviseurs, mais également par son ami Charles Leclerc, qui a concédé qu'il avait imaginé le pire pour Romain Grosjean.

« Je n’avais pas trop d’espoir en l’ayant vu dans les rétroviseurs »