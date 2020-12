Formule 1

Formule 1 : L'énorme témoignage de George Russell sur l'accident de Grosjean

Publié le 2 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

En queue de peloton lors de l'accident de Romain Grosjean ce dimanche à Bahreïn, George Russell est revenu sur ce qu'il a vu et vécu lors de l'explosion de la monoplace du pilote français, affirmant que la scène était digne d'un film.

Ce dimanche, la Formule 1 a vécu l'un des plus gros accidents de ces dernières années avec l'explosion de la monoplace de Romain Grosjean, coupée en deux après son impact dans un rail de sécurité. Après 28 secondes au milieu des flammes, le pilote Haas est miraculeusement parvenu à se hisser de son baquet et s'en sorti presque indemne, possédant uniquement quelques brulures aux mains et aux pieds. Un accident qui a laissé sous le choc bon nombre de pilotes, à l'image de George Russell, qui était aux premières loges et a immédiatement compris la gravité de l'accident du pilote français en apercevant les flammes dans son rétro.

« Cela ressemblait à quelque chose digne d’un film »