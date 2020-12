Formule 1

Formule 1 : Gasly reçoit un conseil de taille pour son avenir !

Publié le 2 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors qu'il s'impose au fil des semaines chez AlphaTauri et aspire à faire son retour chez Red Bull, Pierre Gasly a reçu un grand conseil de la part de Max Verstappen, qui pense qu'il devrait rester chez AlphaTauri s'il est à l'aise.

A deux courses de la fin de cette saison de Formule 1, Pierre Gasly reste comme l'une des plus belles révélations de la saison. Le pilote AlphaTauri a parfaitement rebondi après sa désillusion de son passage à Red Bull la saison passée, et a remporté sa première course à Monza. Le français avait toutefois été surpris qu'un retour à Red Bull n'était pas envisagé pour l'instant : « Je ne suis pas déçu, je suis juste surpris. En 14 ans d’existence pour cette écurie, Seb (Vettel) a remporté une course sous les couleurs Toro Rosso et il a été promu dans la foulée chez Red Bull où il a remporté 4 titres mondiaux » . Cependant, s'il souhaiterait faire équipe avec Max Verstappen, Pierre Gasly a reçu un précieux conseil de la part du néerlandais.

« Si Pierre se sent à l’aise chez AlphaTauri, qu’il y reste »