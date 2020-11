Formule 1

Formule 1 : Le message poignant de Romain Grosjean après son accident...

Publié le 30 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Prisonnier des flammes lors de son terrible accident survenu lors du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean a tenu à rendre hommage à tous les commissaires de course qui lui ont sauvé la vie.

24 heures après, les images font toujours froid dans le dos. Lancé à 221 km/h, Romain Grosjean a violemment percuté un rail de sécurité lors des premières secondes du Grand Prix de Bahreïn, coupant littéralement sa monoplace en deux sous l’impact et provoquant instantanément un imposant feu. Heureusement, 28 secondes plus tard, Romain Grosjean a réussi à s’extraite de la carcasse de sa voiture. Placé en observation à l’hôpital, le Français ne souffre que de brûlures mineures aux mains et aux chevilles. S’il a déjà rassuré sur son état de santé, Romain Grosjean a tenu à remercier le personnel du Grand Prix pour lui avoir sauvé la vie.

« Je serai toujours reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi ! »