Formule 1

Formule 1 : Vettel revient sur son départ chaotique de Ferrari !

Publié le 5 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Après six années passées au volant d’une Ferrari, Sebastian Vettel a été poussé vers la sortie. L’Allemand conduira donc une Aston Martin l’an prochain et il est revenu sur ce départ.

Même avec quatre titres de champion du monde en Formule 1, personne n’est à l’abri de se faire renvoyer. Ce n’est pas Sebastian Vettel qui dira le contraire. À 33 ans, l’Allemand a été prié de trouver un nouveau baquet pour la saison 2021 après une saison 2020 très anonyme. S’il roulera désormais chez Racing Point, rebaptisé Aston Martin, sa Ferrari sera, elle, pilotée par Carlos Sainz Jr. Seulement, après 116 Grands Prix et 14 victoires sous les couleurs de la Scuderia, Sebastian Vettel s’attendait à un peu plus de considération au moment de partir…

«Plus que de la douleur, je parlerais de la confusion»