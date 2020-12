Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel souhaite venir en aide à Mick Schumacher !

Mick Schumacher va découvrir la Formule 1 à 21 ans. Le fils de Michael Schumacher retrouvera son compatriote, Sebastian Vettel, l’année prochaine.

Entre Allemands, on se serre les coudes. Michael Schumacher avait prodigué de nombreux conseils à Sebastian Vettel à son arrivée dans les paddocks en 2007. Depuis, Vettel est devenu quatre fois champion du monde. Il souhaite maintenant transmettre son expérience au fils, Mick Schumacher, alors que celui-ci vient de s’engager avec Haas pour la saison prochaine. Sebastian Vettel, lui, quittera Ferrari pour rejoindre Aston Martin, mais côtoiera toujours Mick Schumacher dans les paddocks.

« Michael m’avait aidé, j’espère faire pareil avec Mick »