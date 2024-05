L’OM proche de la catastrophe, Gasset révèle une grosse erreur

Jean de Teyssière

L'OM s'apprête à affronter l'Atalanta Bergame ce jeudi, lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa. Un match très important qui pourrait permettre aux hommes de Jean-Louis Gasset d'aborder la suite de la compétition avec sérénité. Mais attention, car la double confrontation face à Villarreal en huitièmes de finale montre qu'une large victoire à l'aller n'est pas gage de qualification. D'ailleurs, concernant cette rencontre, Jean-Louis Gasset a fait son mea-culpa.

Le stade Vélodrome se prépare à une nouvelle soirée riche en émotions. Comme en 2018, l'OM a rejoint le dernier carré de la Ligue Europa et les joueurs phocéens n'auront pour seul but que d'accéder à la finale, puis la gagner. Pour cela, il faudra être très costauds lors des deux manches qui arrivent face à l'Atalanta.

L'OM proche de la remontada face à Villarreal

Vainqueur 4-0 au match aller face à Villarreal dans un stade Vélodrome incandescent, l'OM s'était fait très peur au match retour. Très vite, les hommes de Jean-Louis Gasset sont menés 1-0 et finissent par encaisser deux autres buts. Fort heureusement pour l'OM, Jonathan Clauss marque le but de la qualification à la 94ème minute et évite à son équipe de vivre une terrible désillusion.

«J'ai fait une erreur à Villarreal en mettant Aubameyang et Harit sur le banc»