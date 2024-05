OM : Longoria a choisi la nouvelle star du projet McCourt !

Arnaud De Kanel

Adepte du mercato, Pablo Longoria multiplie les coups lors de chaque fenêtres de transferts. Cela ne permet pas à l'OM de gagner en stabilité et de construire un projet malgré les ambitions de Frank McCourt. Or, le président olympien aimerait retenir à tout prix Leonardo Balerdi cet été afin d'en faire la pièce centrale du projet.

L'OM s'est transformé en un club de transition depuis l'arrivée de Pablo Longoria. Même si de nombreux transferts sont à mettre à son crédit, le dirigeant espagnol en boucle beaucoup trop chaque été et il est donc impossible pour l'effectif de capitaliser sur la saison précédente et les automatismes disparaissent. Un problème se pose également pour les supporters qui ne peuvent plus s'attacher à un joueur, sachant bien qu'il a des grandes chances de partir. Cet été, ce sera certainement le cas pour Leonardo Balerdi.



Balerdi nouvelle star de l'OM

Devenu l'idole du Vélodrome en quelques mois, Leonardo Balerdi déchaine les passions. Le défenseur argentin a extrêmement progressé ces derniers temps et son tempérant plait aux supporters, mais aussi à Pablo Longoria. Selon les informations de L'Equipe , le président de l'OM se serait fixé le défi de conserver Balerdi lors du mercato afin d'en faire l'élément central du projet. Il faudra avoir les reins solides car de belles offres risquent d'arriver sur la table pour un joueur qui a totalement conquis Jean-Louis Gasset.

«Il a un grand avenir dans le football»