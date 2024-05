OM : Un clash avec Thauvin révélé au grand jour

Thibault Morlain

Joueur de l’OM durant la saison 2016-2017, prêté alors par Swansea sur la Canebière, Bafétimbi Gomis a notamment évolué aux côtés de Florian Thauvin à Marseille. Et entre les deux, ça n’a pas tout le temps été toujours tout rose. En effet, ça s’est chauffé entre Gomis et Thauvin à l’OM. L’attaquant, aujourd’hui au Japon, est d’ailleurs revenu sur l’un de ces clashs.

Malgré le fait qu’il était prêté à l’OM par Swansea, Bafétimbi Gomis s’était rapidement imposé comme le patron du club phocéen. L’international français avait même hérité du brassard de capitaine lors de son passage sur la Canebière. Un rôle que Gomis a parfaitement assuré et assumé, notamment à l’entraînement de l’OM face à Florian Thauvin, avec qui ça avait alors chauffé…



« Je me fâche avec Thauvin »

Invité de Zack En Roue Libre sur Twitch avec Zack Nani, Bafétimbi Gomis est revenu sur son expérience à l’OM, racontant notamment l’un de ses accrochages avec Florian Thauvin. L’ancien buteur olympien a alors expliqué : « Payet-Thauvin, il y a toujours eu une petite animosité. Donc, je dois aussi montrer que, quand c'est Thauvin, je lui dis la vérité. Donc je me fâche avec Thauvin, et lui, il a du caractère, il a de la personnalité et il en faut. Donc il me répond devant tout le monde et moi je le prends, je lui dis : "oh, tu ne me parles pas comme ça !" ».

« C’est pour ça que je t’ai engueulé »