L’OM rêve d’un coup historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille accueille au Vélodrome l’Atalanta en demi-finale aller de Ligue Europa. Cette saison, la Coupe d’Europe est une bouffée d’oxygène pour le club phocéen, qui n’a pas l’intention de revoir ses ambitions à la baisse malgré le grand défi qui se présente face à lui comme a tenu à le rappeler Jean-Louis Gasset.

Malgré les résultats poussifs et les crises successives qui ont notamment provoqué une valse des entraîneurs, l’OM peut encore sauver sa saison et avec la manière. La bande à Jean-Louis Gasset s’apprête à disputer une demi-finale d’Europa League et se met à rêver d’un sacre européen, le deuxième après la Ligue des champions remportée en 1993. Si l’OM n’est pas favori, l’entraîneur veut tout de même y croire.

Gasset - OM : Longoria écarte une nouvelle piste ! https://t.co/wPjPJ5wmaU pic.twitter.com/ZT1LbJFaav — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

« Rien n'est impossible »

« On se dit que rien n'est impossible , confie Jean-Louis Gasset, ambitieux au micro de RMC. On fait des choses bien, d'autres un peu moins bien mais dans l'état d'esprit, il faut être toujours présent. Depuis Benfica, on a gagné en confiance, on a arraché des nuls, gagné contre Lens à cinq minutes de la fin... le groupe se rend compte qu'on peut vivre une fin de saison extraordinaire. »

« Personne ne peut nous empêcher de rêver. Personne »