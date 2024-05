OM : Gasset annonce un renfort

Jean de Teyssière

L'OM est proche de disputer l'un des matchs les plus importants de sa saison. Ce jeudi, l'OM accueille au stade Vélodrome le club italien de l'Atalanta Bergame, tombeur de Liverpool au tour précédent. Cette demi-finale promet d'être animée et Jean-Louis Gasset pourra surtout compter sur le retour d'un cadre : Quentin Merlin.

Lors du quart de finale aller de la Ligue Europa face à Benfica, l'OM a vécu un coup dur avec l'entorse de la cheville de son latéral gauche, Quentin Merlin. Recruté 10M€ par l'OM cet hiver, l'ancien Nantais a manqué cinq matchs et ses coéquipiers attendent avec impatience son retour.

«Dès le lundi matin, on a switché sur l'Atalanta»

Ce mercredi, veille de match face à l'Atalanta Bergame en demi-finale de la Ligue Europa, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur marseillais, a détaillé l'état d'esprit de ses hommes : « Dès le lundi matin, on a switché sur l'Atalanta. On a oublié Lens complètement. »

«Merlin sera dans le groupe, c'est sûr»