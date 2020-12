Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo prépare sa dernière avec Renault !

Publié le 9 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Avant de plier bagages pour rejoindre McLaren, Daniel Ricciardo participera à son dernier Grand Prix avec Renault à Abou Dhabi. Un circuit et un moment forcément particuliers pour le pilote australien.

Renault réalise une belle saison. Cinquième du classement constructeur, le podium est encore envisageable pour l'écurie au losange. Côté pilote, Estaban Ocon a découvert les joies d'un podium dimanche dernier grâce à sa deuxième place au Grand Prix de Sakhir. Daniel Ricciardo a également obtenu des résultats satisfaisants avec ses deux podiums au Nürburgring et en Emilie-Romagne. Le pilote espagnol pointe même à la cinquième place du championnat et s'apprête à disputer un dernier week-end avec Renault avant d'être remplacé par Fernando Alonso.

« Je veux finir sur une bonne note »