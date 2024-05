OM - RC Lens : Franck Haise en rajoute une couche pour son mercato

La rédaction

Les supporters du RC Lens n’y croiront que lorsqu’ils le verront. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Sang et Or, Franck Haise fait craindre aux fans du club nordiste un départ cet été, lui que l'on annonce notamment dans le viseur de l'OM. Mais ses derniers propos pourraient bien en rassurer plus d’un à Lens.

Le Racing Club de Lens s’accroche à la Ligue Europa. Actuellement 6èmes de Ligue 1, les pensionnaires de Bollaert sont parvenus ce vendredi soir à disposer du FC Lorient à domicile (2-0), mettant ainsi la pression sur l’OGC Nice, qui pointe juste devant au classement. Interrogé après la rencontre sur Prime Video , Franck Haise, coach du club nordiste, a tenu à rassurer ses supporters sur son avenir à deux journées de la fin du championnat. L'entraîneur du RC Lens serait en effet courtisé, figurant notamment dans les petits papiers de l'OM pour l'après Jean-Louis Gasset.

Mercato - OM : Le RC Lens confirme la mauvaise nouvelle https://t.co/Z0hamyA0q7 pic.twitter.com/zY6mwBCamn — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

« Je suis bien là. »

Véritable symbole du renouveau du RC Lens depuis désormais quatre ans, Franck Haise semble heureux sur le banc de touche des Sang et Or, comme il l’a expliqué ce vendredi soir : « Je suis bien là. Je prépare depuis des semaines, des mois, le futur, l'avenir. J’ai des réunions chaque semaine. Avec mon responsable de la performance, ma cellule recrutement, avec mon directeur général. »

Franck Haise veut continuer