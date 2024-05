Mercato : L’OM valide un renfort surprise

Hugo Chirossel

Après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, Luis Henrique est revenu l’hiver dernier à l’OM, où il est finalement resté. Le Brésilien âgé de 22 ans était annoncé sur le départ et un accord en ce sens avait été trouvé avec l’Atlético Mineiro. Gennaro Gattuso avait fait savoir aux dirigeants marseillais qu’il souhaitait le conserver, ce qu’ils ne regrettent pas.

Si Jean Onana, Ulisses Garcia, Quentin Merlin et Faris Moumbagna ont été recrutés, un autre renfort est arrivé à l’OM lors du dernier mercato hivernal : Luis Henrique. Après avoir passé les 18 derniers mois en prêt à Botafogo, le Brésilien âgé de 22 ans était plutôt annoncé vers un départ.

Gattuso voulait garder Luis Henrique

Comme indiqué par L’Équipe , un accord en ce sens avait été trouvé avec l’Atlético Mineiro, mais Luis Henrique était prêt à tout pour jouer à l’OM, ce qu’il a fait savoir au club. Gennaro Gattuso, encore en poste à ce moment-là, avait lui aussi indiqué aux dirigeants marseillais qu’il souhaitait le garder.

« Il faut lui reconnaître une humilité et un esprit collectif »