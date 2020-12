Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz fait ses adieux à McLaren !

Publié le 9 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Après deux ans passés au volant d’une McLaren, l’espagnol Carlos Sainz Jr va découvrir un baquet de la Scuderia Ferrari l’année prochaine.

À l’heure de rouler une dernière fois pour McLaren, Carlos Sainz Jr est concentré. Ce dimanche, lors de Grand Prix d’Abu Dabi, le pilote espagnol de 26 ans, tentera d’offrir un ultime podium à l’écurie britannique. Aujourd'hui 7e du championnat des pilotes un point derrière Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr retrouvera le Monégasque chez Ferrari l’an prochain, en lieu et place de Sebastian Vettel, parti vers Aston Martin. Sainz donnera tout pour rendre heureux McLaren une dernière fois.

« Ce sera un week-end riche en émotions »