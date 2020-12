Formule 1

Formule 1 : Alain Prost se réjouit des résultats de Renault !

Publié le 9 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Aujourd'hui cinquième du classement constructeurs devant Ferrari, Renault valide les espérances placées en elle par Alain Prost. De bon augure pour la suite.

L’écurie Renault a le vent en poupe. Fort de son récent podium à Bahreïn grâce à Esteban Ocon, la marque française réalise une saison prometteuse. Si son pilote numéro 1, Daniel Ricciardo (auteur de 2 podiums cette année), quittera l’écurie au losange la saison prochaine, l’Australien sera remplacé par le double champion du monde, Fernando Alonso. Alors que l’écurie sera rebaptisée Alpine, elle pourrait bien se servir de 2020 comme d’un tremplin pour viser encore plus haut.

« Cette saison nous a apportés de la sérénité »