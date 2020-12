Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly dresse un premier bilan de sa saison !

Publié le 8 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

A l'approche du dernier Grand Prix de la saison, Pierre Gasly revient sur une année particulièrement réussi, que ce soit pour son écurie, ou à titre individuel avec sa première victoire.

Il a écrit l'histoire du sport français. Le clan tricolore attendait une victoire en Formule 1 depuis le Grand Prix de Monaco 1996 remporté par Olivier Panis. Et cette année, le succès est arrivé avec Pierre Gasly, sur un autre temple de la vitesse, à Monza. Le pilote Alpha Tauri est ainsi devenu le deuxième vainqueur de son écurie après Sebastian Vettel, déjà à Monza en 2008, mais aussi le treizième français à s'inviter sur la plus haute marche d'un podium. Dans une saison particulière, avec un calendrier condensé et remodelé, avec des nouveaux circuits au programme, l'écurie italienne a également tiré son épingle du jeu. Depuis son arrivée en 2006, Alpha Tauri n'a jamais devancé Ferrari. Et si ça paraît improbable avant le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, c'est mathématiquement encore possible. Alpha Tauri n'a ainsi jamais été aussi proche d'être la meilleure écurie italienne.

« Ce sera, toujours pour moi, une année historique »