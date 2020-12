Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas affiche sa déception après la terrible erreur de Mercedes !

Publié le 7 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que Mercedes se dirigeait vers un nouveau doublé au Grand Prix de Sakhir, une erreur des mécaniciens a privé les deux pilotes d'un podium. Valtteri Bottas est revenu sur cet épisode de course, non sans amertume.

La situation actuelle de Valtteri Bottas est loin d'être idéale. De nouveau battu par Lewis Hamilton, champion du monde pour la septième fois de sa carrière, le pilote finlandais se bat désormais pour la deuxième place au Mondial. Mais depuis l'obtention du titre par son coéquipier, le pilote de 31 ans semble accuser le coup mentalement, en atteste ses derniers résultats. Alors qu'une belle occasion se présentait à Sakhir avec le forfait de Lewis Hamilton, touché par le coronavirus, Valtteri Bottas a été dominé par George Russell, son nouveau coéquipier, pour sa première course dans une Mercedes. Le natif de Nastola semblait toutefois destiné à un podium jusqu'à l'improbable erreur de son écurie. Alors que les flèches d'argent sont en tête du Grand Prix et se dirigent vers un doublé, un passage au stand complètement raté a chamboulé la course. Le mauvais train de pneu est passé à George Russell, qui risquait même une disqualification, et pour Valtteri Bottas, trente secondes à l'arrêt pour ne finalement pas chausser de nouveaux pneus.

« C'était un cauchemar, une grosse erreur de l'équipe »