Formule 1

Formule 1 : Le constat de Valtteri Bottas sur les performances de Russell !

Publié le 7 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Malade du coronavirus, Lewis Hamilton a dû laisser son baquet pour le deuxième Grand Prix de Bahreïn. Dominé par George Russell, débutant dans une Mercedes, Valtteri Bottas tire une grise mine.

Sacré champion du monde pour la septième fois de sa carrière, Lewis Hamilton n'a pas pu poursuivre son sans-faute cette saison. Toujours dans les points, une seule fois au-delà de la quatrième, la série du pilote britannique s'est terminé avec son test positif au coronavirus, l'empêchant de prendre part au deuxième Grand Prix de Bahreïn, après avoir remporté le premier la semaine dernière. Dauphin au championnat et cinq fois devancé par son coéquipier pour la victoire, Valtteri Bottas pouvait en profiter pour remporter sa troisième course de la saison. Mais une erreur de son écurie lors d'un passage au stand a mis un terme à sa chance. Dans tous les cas, le pilote finlandais semblait dominé ce week-end par son nouveau coéquipier. Et la course livrait le même scénario.

« J'ai pu passer pour un con, pour un idiot, ce n'est pas génial »