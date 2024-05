Succession de Gasset : Ça bouge pour la priorité de l'OM

Alexis Brunet

L'OM a terminé sa saison ce dimanche par une victoire face au Havre (1-2), mais cela n'a pas permis aux Marseillais de se qualifier pour une coupe d'Europe l'année prochaine. Les partenaires de Chancel Mbemba finissent huitièmes du championnat, et ils devront faire beaucoup mieux lors du prochain exercice. Cela sera peut-être sous les ordres de Paulo Fonseca. D'ailleurs, le Portugais s'est déjà entretenu avec les dirigeants lillois pour évoquer son avenir.

Que la saison fut compliquée pour l'OM. Le club phocéen a connu bien des problèmes cette année, que cela soit sur ou en dehors du terrain. Les Marseillais ont eu beaucoup de mal à avoir un peu de stabilité, la faute à de nombreux changements d'entraîneurs. La saison a quelque peu été embellie par le parcours en Ligue Europa, mais les hommes de Jean-Louis Gasset se sont fait stopper aux portes de la finale, par l'Atalanta Bergame.

Gasset a quitté l'OM

Malheureusement, l'OM va encore devoir changer beaucoup de choses la saison prochaine. En effet, le contrat de Jean-Louis Gasset prend fin le 30 juin. Le technicien français a d'ailleurs annoncé qu'il prenait sa retraite et qu'il n'entraînera plus jamais de sa vie. Pablo Longoria va donc devoir trouver un nouveau coach, et il y a fort à parier que ce dernier voudra mettre ses idées en place, et que l'effectif marseillais va donc encore une fois être chamboulé.

Une réunion a eu lieu pour Fonseca

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la priorité de Pablo Longoria pour succéder à Jean-Louis Gasset est Paulo Fonseca. Le coach de Lille a réalisé du très bon travail cette saison, et il a réussi à accrocher la quatrième place en Ligue 1. Mais le Portugais n'a jamais affirmé clairement qu'il serait au LOSC l'année prochaine. D'après les informations du journaliste Ben Jacobs, une réunion aurait déjà eu lieu entre Fonseca et ses dirigeants. Toutefois, aucune décision finale n'aurait pour le moment été prise. L'OM peut donc espérer un dénouement positif, même si l'absence de coupe d'Europe pourrait jouer.