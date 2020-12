Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc s’enflamme pour le remplaçant de Lewis Hamilton !

Publié le 4 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Positif au Covonavirus, Lewis Hamilton ne prendra pas le départ du prochain Grand Prix de Sakhir ce week-end. Son remplaçant de luxe, George Russell, pourrait viser la victoire d’après Charles Leclerc.

Le Grand Prix de Sakhir se déroulera bien sans Lewis Hamilton. Touché par le coronavirus, le sextuple champion du monde a été contraint de déclarer forfait. Mercedes a annoncé qu’il serait remplacé par George Russell, aux dépens de Stoffel Vandoorme, réserviste malheureux de l'écurie allemande. Le pilote de 22 ans, considéré comme un espoir de la discipline aura l’occasion de briller au volant de la meilleure monoplace du plateau, lui qui roule habituellement en fond de grille avec Williams. Dans des propos rapportés par motorsport.com , Charles Leclerc a déclaré qu’il ne serait pas surpris de voir son ancien coéquipier et ami briller ce dimanche. Il faut dire que George Russell est couvé depuis plusieurs années par Mercedes et est présenté comme le successeur de Lewis Hamilton au sein de l'écurie allemande à moyen terme.

« Je pourrais parier sur une victoire »