Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Covid… Daniel Ricciardo exprime un soulagement !

Publié le 5 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Positif au Coronavirus, Lewis Hamilton ne pourra pas s’aligner au départ du Grand Prix de Bahreïn. Heureusement pour lui et pour Daniel Ricciardo, le Britannique est déjà sacré champion.

Pour la première fois depuis très longtemps, Lewis Hamilton ne prendra pas part à un Grand Prix de Formule 1. Lui qui a récemment gagné un 7e titre mondial, égalant ainsi Michael Schumacher, a été contrôlé positif au Covid-19 mardi dernier. Mercedes a donc décidé de choisir George Russell (22 ans) pour remplacer son champion. Le jeune Britannique a déjà montré de très belles choses lors des essais. Quatrième du championnat, le pilote Renault Daniel Ricciardo est heureux que le championnat soit déjà joué.

« Cela aurait été la pire manière au monde de perdre le championnat »