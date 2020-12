Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff revient sur la grosse erreur de Mercedes !

Publié le 7 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

En passe de signer un doublé au Grand Prix de Sakhir, George Russell et Valtteri Bottas ont vu leurs espoirs plombés par une erreur de leur écurie dans les stands. À l’issue de la course, Toto Wolff est revenu sur cette grossière bévue.

Parfois, même les meilleurs sont capables du pire. Alors qu’ils bénéficiaient d’une voie royale suite aux abandons précoces de Max Verstappen et Charles Leclerc, les Mercedes ont pris la course en main. Et alors que George Russell (1er) et Valtteri Bottas (2e) semblaient intouchables, tout s’est effondré lors d’un passage au stand des deux pilotes. À l’arrivée, c’est Sergio Pérez qui a remporté la course, devançant Esteban Ocon, heureux 2e, et Lance Stroll. Les Mercedes quant à eux ont terminé à des décevantes 8e et 9e place. Dans des propos rapportés par L’Équipe , Toto Wolff est revenu sur le quiproquo qui a été fatal à ses pilotes.

Un problème de radio en cause