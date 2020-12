Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon s’enflamme après son podium !

Publié le 7 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Au terme d’un Grand Prix de Sakhir au scénario rocambolesque, Esteban Ocon s’est adjugé la deuxième place derrière Sergio Pérez. Après des résultats souvent décevants cette saison, le Français savoure.

L’absence de Lewis Hamilton semblait promettre un Grand Prix de Sakhir indécis, il l’a été au-delà de tout ce que l’on pouvait s’imaginer. Dès les premiers tours, Max Verstappen et Charles Leclerc ont dû abandonner suite à une grossière erreur du monégasque. Et si par la suite, la gagne semblait promise à un duel entre les deux Mercedes de George Russell et Valtteri Bottas, des erreurs de gestion de la part de l’écurie ont également exclut les deux pilotes des débats. Au final, Sergio Pérez s’est imposé pour la première fois de sa carrière, devançant Esteban Ocon, (2e). Longtemps dans l’ombre des bons résultats de son coéquipier Daniel Ricciardo, le Français a ainsi glané le premier podium de sa carrière.

« Je suis incroyablement heureux »