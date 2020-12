Formule 1

Formule 1 : George Russell s’enflamme complètement pour Mercedes

Publié le 6 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Promu au volant d’une Mercedes après que Lewis Hamilton ait été contrôlé positif au coronavirus, George Russell est comme un poisson dans l’eau et se réjouit de son nouvel engin.

Alors que Lewis Hamilton ne pourra pas prendre part au Grand Prix de Bahreïn ce dimanche en raison d’un contrôle positif au Coronavirus, le patron de Mercedes a choisi de miser sur George Russell (22 ans), pilote Williams, pour prendre la place laissée libre par Hamilton. Le jeune Britannique valide, pour l’instant, les espoirs placés en lui puisqu’il s’élancera en deuxième position sur la grille de départ, juste derrière son coéquipier d’un jour, Valtteri Bottas. Passer de Williams à Mercedes, pour George Russell, ça change tout !

« C’est juste une façon très différente de conduire la voiture »