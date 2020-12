Formule 1

Formule 1 : Alain Prost s’enflamme pour Mick Schumacher !

Publié le 6 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

À seulement 21 ans, Mick Schumacher va découvrir le monde de la Formule 1, 9 ans après le retrait de son père des paddocks. L’Allemand a d'ailleurs été adoubé par la légende Alain Prost.

Alors que Romain Grosjean vient d'annoncer qu’il ne prendrait pas part au dernier Grand Prix prévu à Abu Dhabi, ce qui le pousse du même coup à prendre sa retraite, le Français sera remplacé par Mick Schumacher chez Haas la saison prochaine. Le jeune Allemand, qui vient de remporter le championnat de Formule 2, a déjà été adoubé par ses futurs adversaires à l'instar de Sebastian Vettel ou encore Esteban Ocon. Mais les compliments continuent de pleuvoir. Une autre légende de la Formule 1 a décidé d'encourager Mick Schumacher pour ses débuts.

« Il le mérite et pas parce qu’il s’appelle Schumacher »