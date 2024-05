PSG - Dortmund : Le fiasco résumé en quatre chiffres !

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, le PSG a concédé une défaite frustrante face au Borussia Dortmund (0-1), et a été éliminé lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Pourtant, le club parisien a largement dominé le match retour au Parc des Princes, mais aura connu un manque criant d’efficacité. D’ailleurs, cette désillusion parisienne pourrait parfaitement être résumée en quatre chiffres. Explications.

Les rêves européens du PSG ont pris fin ce mardi soir. Dans un Parc des Princes bouillant, les hommes de Luis Enrique ont chuté face au Borussia Dortmund (0-1, 0-2 au cumulé), et n’ont donc pas réussi à inverser la tendance après leur défaite en Allemagne mercredi dernier. Pour autant, les occasions n’ont pas manqué pour le PSG, qui ressort de cette double confrontation clairement frustré.

Les poteaux ont brisé Paris

Cette frustration parisienne est parfaitement représentée par le nombre de frappes qui auront heurté les montants de Gregor Kobel. Si mercredi dernier, le PSG avait touché le poteau à deux reprises, les Rouge et Bleu ont trouvé les montants du portier du BVB à quatre reprises ce mardi soir au Parc des Princes. Comme le souligne un rapport d’ Opta , c’est la douzième fois que Paris se heurte soit à un poteau, mais aussi à la barre transversale depuis le début de l’édition 2023-2024 de la Ligue des Champions. Un record dans l’histoire de la C1...

PSG : Al-Khelaïfi pousse un énorme coup de gueule ! https://t.co/Y2lijYviXX pic.twitter.com/gFqIbdp4E4 — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Les demi-finales de Ligue des Champions, cauchemar du PSG

Quatre ans après, le PSG ne retrouvera donc pas le chemin de la finale de la Ligue des Champions. Comme souligné par Opta , c’est la sixième fois en sept matchs disputés que le club de la capitale s’incline au stade des demi-finales de la C1. La dernière en date remontait à la saison 2020-2021, édition dans laquelle Paris avait chuté à deux reprises face à Manchester City (1-2, puis 2-0). La seule victoire du PSG au sein d’un dernier carré de Ligue des Champions demeure donc celle acquise face au RB Leipzig en 2020 (3-0, jouée en une seule rencontre en raison de la pandémie de Covid-19). Un ratio de défaite en demi-finale à hauteur de 83 % pour le club parisien, soit le plus haut total de l’histoire...

30 tirs sans marquer pour les Parisiens

Sur ces deux rencontres face au Borussia Dortmund, le PSG aura frappé à 44 reprises au but. Mardi soir, Paris a tenté sa chance à 30 reprises. Si ces tentatives sont restées vaines, ce total est le plus haut jamais enregistré par Opta sur une phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Le manque d’efficacité aura bel et bien eu raison des hommes de Luis Enrique.

Une équipe avec de l’avenir ?

Enfin, un motif d’espoir pour le PSG. En effet, avec une moyenne d’âge de 24 ans et de 157 jours affiché chez les onze titulaires ce mardi soir, Luis Enrique a aligné la plus jeune équipe pour une demi-finale de Ligue des Champions depuis Arsenal lors de l’édition 2008-2009 (face à Manchester United, 24 ans et 26 jours). Malgré l’élimination, le PSG peut regarder droit devant soi...