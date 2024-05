PSG : Mbappé dresse le «bilan» avant de partir !

Benjamin Labrousse

Attendu au tournant pour son dernier match de Ligue des Champions au Parc des Princes, Kylian Mbappé a livré une prestation peu satisfaisante ce mardi soir face au Borussia Dortmund (0-1). Le numéro 7, déjà inexistant à l’aller mercredi dernier, a néanmoins tenu à dresser un bilan positif de la saison du PSG en zone mixte après la rencontre.

Kylian Mbappé et le PSG n’auront pas été au rendez-vous. Ce mardi soir, les hommes de Luis Enrique avaient l’occasion de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, mais ont clairement manqué le coche. Défaits (0-1), les Parisiens voient leur parcours européen se terminer de bien triste manière, eux qui auront trouvé les montants de Gregor Kobel à six reprises sur cette double confrontation…

Mbappé, une double confrontation complètement manquée

Pour Kylian Mbappé, l’ultime opportunité de briller dans un grand rendez-vous de C1 au Parc des Princes aura tourné au fiasco. A l’instar du match aller de la demi-finale mercredi dernier (1-0), le numéro 7 s’est trop peu démarqué, et aura donné l’impression de n’être jamais véritablement entré dans sa double confrontation. Ce mardi soir, Mbappé a donc connu des adieux peu émouvants avec le public du PSG, lui qui, pour rappel, quittera le club de la capitale à l’issue de son contrat le 30 juin prochain...

« Je prends toute l’ombre quand ça ne va pas »