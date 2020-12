Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff ne ferme pas la porte de Mercedes à George Russell !

Publié le 8 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Promu dans le baquet de Lewis Hamilton, testé positif au coronavirus, George Russell a impressionné pour ses débuts dans une Mercedes. Le jeune prodige a dominé son coéquipier et remis en cause son baquet. Toto Wolff fait le point entre ses pilotes.

Une grande première ne s'oublie pas. Et quelle première mouvementée pour George Russell. Absent du Grand Prix de Sakhir à cause d'un test positif au coronavirus, Lewis Hamilton a laissé sa monoplace à son jeune compatriote. Habitué aux fonds de grilles, l'habituel pilote Williams a impressionné et surpris pour ses débuts avec Mercedes. Dominateur des essais libres, George Russell a manqué la pole position de justesse, 26 millièmes derrière son coéquipier Valtteri Bottas. En course, le pilote britannique s'est envolé dès le départ pour prendre la tête du Grand Prix. Plus tard, une manœuvre pour dépasser l'autre flèche d'argent a également été particulièrement remarquée. Globalement, le pilote de 22 ans volait sur le circuit de Sakhir, survolait la course même, tellement que la victoire lui tendait les bras. Mais une erreur de l'écurie de Brackley lors d'un passage au stand a tout changé, le mauvais train de pneu est passé, le risque d'une disqualification plane et pour couronner le tout une crevaison lente achève le Britannique. George Russell a finalement terminé à la huitième place, son meilleur résultat en carrière, ses premiers points en Formule 1. Avec d'immenses regrets.

« Mercedes respecte ses contrats, mais on ne sait jamais »