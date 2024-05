Cyclisme : «Ça fait mal», la déception de Julian Alaphilippe 

Thibault Morlain

Après avoir connu le goût de la victoire sur le Tour de France et le Tour d’Espagne, Julian Alaphilippe s’est présenté au départ de son premier Tour d’Italie avec l’ambition de remporter également une étape sur ce Grand Tour. Cela aurait pu être pour ce jeudi 9 mai à l’occasion de la 6ème étape. Mais le dénouement aura finalement été cruel pour Alaphilippe, qui a échoué à la deuxième place. Et forcément, cela lui laisse un goût quelque peu amer…

Pour sa première participation à un Tour d’Italie, Julian Alaphilippe cherche à entrer dans un club prestigieux, celui des vainqueurs d’étape sur les 3 Grands Tours. S’étant déjà imposé en France et en Espagne, le compagnon de Marion Rousse n’avait ainsi pas caché ses ambitions avant de prendre le départ du Giro. Pour Alaphilippe, qui a su retrouver des sensations, l’objectif était d’aller chercher des victoires d’étape en terres italiennes. On y a cru en cette 6ème étape du Tour d’Italie, mais ce jeudi, le coureur de la Soudal Quick-Step a échoué à la deuxième place, finissant derrière Pelayo Sanchez.

Cyclisme : Un club prestigieux rejoint par Alaphilippe ? https://t.co/GhIq9bsTd5 pic.twitter.com/SQgS8hBt9D — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

« Il était plus frais, il a fait le sprint parfait »

A l’arrivée, les sentiments étaient mitigés pour Julian Alaphilippe. A la fois content mais aussi déçu, le double champion du monde français a fait savoir au micro d’ Eurosport après sa deuxième place lors de la 6ème étape du Tour d’Italie : « Je peux être content de la course que j'ai fait, je me sentais bien, j'ai pris du plaisir. Pour ça je n'ai pas de regret. Après, c'est sûr que ça fait mal de passer si près de la victoire. Mais il était plus frais, il a fait le sprint parfait. Je pense avoir fait ce que j'avais à faire, battu par plus fort, c'est comme ça ».

Alaphilippe 30ème au classement général

Ce n’est donc pas maintenant que Julian Alaphilippe connaitra la joie d’accrocher sa première victoire sur un Tour d’Italie. Le coureur de la Soudal Quick-Step va désormais devoir digérer cet échec et nul doute qu’on devrait le revoir à l’attaque sur le Giro. En attendant, après 6 étapes, Alaphilippe se trouve à la 30ème place du classement général, accusant un retard de 8 minutes et 7 secondes sur Tadej Pogacar, leader du Tour d’Italie et donc porteur du maillot rose.