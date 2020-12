Formule 1

Formule 1 : L'arrivée de Mick Schumacher en F1 est déjà très attendue !

Publié le 8 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Fraîchement sacré en Formule 2, Mick Schumacher sera promu en Formule 1 la saison prochaine, chez Haas. Ross Brawn, directeur sportif de la F1, se réjouit d'avance.

Il a connu le père, il connaîtra le fils. Ross Brawn a souvent côtoyé Michael Schumacher lors de sa carrière de directeur technique au sein des écuries. Le Kaiser débute en Formule 1 chez Jordan en 1991, et rejoint Benetton après quelques mois seulement. Ross Brawn signera chez Benetton l'année suivante. Avec deux titres mondiaux en poche, le pilote allemand devient le Baron rouge puisque Ferrari le recrute en 1996. Et Ross Brawn arrive encore un an plus tard. Les deux hommes quitteront Maranello en même temps, après dix ans et cinq sacres. Après avoir créé son écurie éponyme, Brawn vend à Mercedes qui appelle Michael Schumacher à sortir de sa retraite. Les deux hommes passeront à nouveau trois ans ensemble, avec les Flèches d'Argent cette fois-ci.

« J'ai hâte de voir Mick en F1, son père était le même »