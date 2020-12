Formule 1

Formule 1 : L'émotion de Mick Schumacher après son sacre en F2 !

Publié le 6 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Sacré champion de Formule 2 ce dimanche, Mick Schumacher a terminé son apprentissage avec la meilleure des fins. Un titre important pour le fils prodigue avant de découvrir la Formule 1 la saison prochaine.

Schumacher est champion. Une phrase vue et revue, mais une habitude que commence seulement à prendre Mick Schumacher. Fils de Michael, sacré sept fois en Formule 1, le pilote allemand a remporté le titre en Formule 2, l'antichambre de la catégorie reine de l'automobile. En prise avec Callum Ilott jusqu'à la dernière course de la saison, le pilote de 21 ans a officialisé sa victoire ce dimanche malgré une 18e place à Sakhir. La récompense d'une saison rondement menée, deux ans après son premier titre en Formule 3. Désormais, Mick Schumacher s'est fait un prénom et confirme son talent sur la piste. Prometteur, le fils prodigue fera ses débuts en Formule 1 la saison prochaine avec Haas, en attendant une promotion prédestinée chez les rouges pour le membre de la Ferrari Driver Academy.

« C'était important pour moi d'avoir ce titre avant de grimper en Formule 1 »