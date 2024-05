Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare un coup à 45M€ !

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG aurait des vues sur le jeune crack argentin Franco Mastantuono qui évolue à River Plate. Mais il semblerait que le Real Madrid, qui a également des vues sur ce profil, ait déjà pris les devants en planifiant une offre de 45M€ pour rafler la mise avec le milieu offensif de 16 ans.

Depuis plusieurs mois, le PSG semble avoir changé de cap dans son projet avec un recrutement moins bling-bling et davantage axé sur les jeunes talents : Bradley Barcola, Cher Ndour, Gonçalo Ramos ou encore Kang-in Lee ont été recrutés l'été dernier, ou encore Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans) dont les transferts ont été actés en janvier par le PSG.

🚨⚪️ Real Madrid have planned new round of talks with River Plate to discuss potential structure of Franco Mastantuono deal.Real will try to negotiate on €45m fee structure/payment terms rather than triggering the clause.🇦🇷 There’s still no proposal, as race remains open. pic.twitter.com/DsUJXjk0Do