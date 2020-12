Formule 1

Formule 1 : Ricciardo dresse le bilan de sa dernière saison chez Renault !

Publié le 5 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Quatrième du classement du championnat du monde, Daniel Ricciardo signe une très belle saison pour Renault. L’Australien a dressé le bilan de son année, et semble surpris par sa propre progression avant de rallier McLaren.

Après deux saisons chez Renault, Daniel Ricciardo roulera l’an prochain pour McLaren. Si sa première saison chez l’écurie française s’est avéré compliquée, l’Australien brille cette année, avec notamment deux podiums, glanés au Nurbürgring et au Grand Prix d’Émilie-Romagne. Actuellement 4e du championnat du monde, le pilote de 31 ans est talonné par Sergio Pérez, à deux points, et tentera de conserver sa position à l’issue des deux derniers Grands Prix de la saison. Dans les colonnes de Ouest-France , Ricciardo est apparût surpris des progrès réalisés avec l’écurie française, qu’il quittera sans regret à la fin de la saison.

« Je suis content de partir sur une bonne année »