Formule 1

Formule 1 : Ricciardo annonce la couleur pour le Grand Prix de Sakhir

Publié le 2 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Septième d’un Grand Prix de Bahreïn au terme d’une course perturbée par l’accident de Romains Grosjean, Daniel Ricciardo compte faire mieux ce dimanche à Sakhir.

Cette année, Daniel Ricciardo a réussi à remettre Renault sur un podium en Formule 1 pour la première fois depuis 2016, et ce à deux reprises ! Si l’écurie française peut garder l'espoir d'accrocher la 3e place du championnat des constructeurs, elle doit beaucoup aux bonnes performances de l’Australien. Seulement septième à Bahreïn, le futur pilote de McLaren semble déterminé à retrouver le haut du classement ce week-end sur le Grand Prix de Sakhir. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré, dans des propos rapportés par NextGen Auto .

« Faire mieux que le week-end dernier »