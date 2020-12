Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff évoque le retour de Lewis Hamilton !

Publié le 8 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Après avoir manqué le Grand Prix de Sakhir, Lewis Hamilton n'est pas certain d'être au départ du Grand Prix d'Abu Dhabi pour clore la saison. Toto Wolff fait le point sur l'état de santé du pilote britannique.

Testé positif au coronavirus, Lewis Hamilton a été placé à l'isolement. Le nouveau septuple champion du monde a ainsi manqué le Grand Prix de Sakhir, une semaine après s'être imposé sur ce même circuit, bien que remodelé. Une absence qui empêche le Britannique de poursuivre sa série dans une saison presque parfaite, toujours dans les points, la pire place du pilote de 35 ans est un septième place à Monza. Alors que le pilote Mercedes a évidemment à cœur de terminer la saison en piste, il pourrait également manquer le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Son patron, Toto Wolff, revient sur sa santé dans des propos relayés par Motorsport .

« Il va mieux, il est sur la bonne voie »