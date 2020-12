Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon s’enflamme encore après son podium !

Publié le 10 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Quatre jours après avoir obtenu son premier podium en Formule 1 lors de Grand Prix de Sakhir, Esteban Ocon est toujours sur son petit nuage et espère renouveler cette performance.

Dimanche dernier, au terme d’un nouveau Grand Prix de Sakhir mouvementé, Esteban Ocon montait pour la première fois sur un podium de F1. Le Français a terminé deuxième derrière Sergio Perez et devant Lance Stroll. Alors que le patron de Mercedes, Toto Wolff, a récemment félicité Esteban Ocon pour son podium, le natif d’Évreux a profité mais espère bien rééditer cette performance lors du Grand Prix d’Abu Dabi pour finir l’année en beauté.

« C’est pour cela que nous travaillons, des moments de dingue »