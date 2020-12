Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen est déjà fataliste pour 2021 !

Publié le 10 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Aujourd'hui 3e du classement des pilotes derrière les deux Mercedes, Max Verstappen espère toujours lutter pour le titre en 2021, mais reconnaît que la tâche s'annonce compliquée.

À 23 ans, le champion de Red Bull en veut toujours plus et c’est bien normal. Avec 10 podiums et 1 victoire cette année, Max Verstappen devrait terminer la saison en troisième position du classement des pilotes derrière Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais peut encore espérer rattraper le Finlandais à la deuxième place lors du dernier Grand Prix dimanche, mais cela s'annonce compliquée. S’il espère toujours lutter pour le titre chaque année, Max Verstappen reconnaît aussi que la lutte avec Mercedes est encore trop inégale à son goût.

« Mercedes domine toujours autant »